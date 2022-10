Com foco no mercado de trabalho, Senac/SE discute planejamento de cursos para o primeiro quadrimestre de 2023

A semana começou com reunião de planejamento no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, envolvendo as unidades do interior e da capital. O objetivo é alinhar os cursos de acordo com a demanda de mercado de cada localidade, para o primeiro quadrimestre de 2023.

“Estamos levando em consideração as estatísticas dos últimos quatro meses deste ano. É uma revisão para fazer ajustes e refinamento dos cursos que vão ser ofertados, o que pode ser acrescentado de novidade em cada um deles, sempre atentos à tendência de mercado de cada localidade”, explicou o diretor da Regional do Senac/SE, Marcos Sales.

Gerentes, técnicos e analistas do interior estiveram reunidos pela manhã e os da capital no período da tarde, no auditório Hilton José Ribeiro, na unidade de Aracaju.

“Neste encontro reunimos os responsáveis por cada segmento para alinhar o que será ofertado nas unidades do Senac, no início de 2023. Debatemos sobre quais são as demandas do mercado em termos de qualificação profissional, e a partir daí, definimos um portfólio que esteja de acordo com a realidade de cada localidade”, destaca o gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Rafael Ramos.

Marco Antônio Santos, gerente da unidade de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano, afirma que este é um momento de alinhar todo o trabalho das unidades.

“Assim começaremos 2023 com perspectiva de mercado, com um planejamento bem elaborado do que será ofertado, seguindo as diretrizes da Regional de Sergipe e do Departamento Nacional do Senac”.

Para Adalberto Trindade de Souto, gerente da Divisão de Educação Profissional (DEP), o planejamento vai permitir a organização dos cursos, observando a crescente demanda, após a pandemia.

“Gradativamente o mercado está se recuperando, aumentando a procura por pessoas qualificadas. Existem muitas oportunidades de emprego, principalmente na área de tecnologia, que não estão sendo preenchidas porque não temos mão de obra qualificada para atender essas solicitações. Nesta reunião, organizaremos quais cursos voltados para o comércio, serviços e turismo serão ofertados no início do próximo ano”.

À tarde foi a vez das equipes de Aracaju se reunirem para fazer o planejamento do 1º quadrimestre de 2023. O gerente da unidade, José Antônio Santana explica que Aracaju, como é a maior e está na capital, sempre puxa as estatísticas.

“Sempre repensamos os quadrimestres, para que possamos cumprir o planejamento. É importante debatermos com todos, ver o que já foi passado pela direção regional, se vamos oferecer novos cursos, atualizar os já existentes, para termos mais registros de casos de sucesso, de alunos cada vez mais inseridos no mercado de trabalho. É melhorar ainda mais o que já está bom”.

Ascom Senac/SE