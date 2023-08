Fluminense leva susto, mas vence o América-MG de virada pelo Brasileirão

Kennedy, Cano e Arias marcam e colocam o tricolor no G-4 da competição; próxima compromisso é pela Libertadores

Em partida movimentada e com susto no início do segundo tempo, o Fluminense virou para cima do América-MG e venceu por 3 a 1, na noite deste sábado (19), diante de 35 mil torcedores do Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Azevedo marcou para o Coelho, enquanto John Kennedy, Cano e Arias definiram a vitória do tricolor com todos os gols na etapa final.

TABELA E OLHO NA LIBERTADORES

Com o resultado, o Fluminense assume momentaneamente a terceira colocação da tabela do Brasileirão, com 34 pontos. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta o Athletico-PR, no domingo (27), às 18h30, na Arena da Baixada.