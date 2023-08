Gerson marca golaço nos acréscimos e Flamengo vence o Coritiba fora de casa pelo Brasileirão

Alívio rubro-negro! Em partida com dois gols de pênaltis e bobeada da defesa rubro-negra, Gerson decidiu com um golaço nos acréscimos e o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 2, na tarde deste domingo (20), no Estádio Couto Pereira, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robson e Gabigol marcaram em cobranças de penalidades no início do jogo, Arrascaeta virou para o time carioca, Edu empatou na volta do intervalo para o Coxa e o camisa 20 decretou a vitória do time carioca.

TABELA E PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Com o resultado, o Flamengo termina a rodada na terceira colocação da tabela, com 35 pontos, a 13 de distância para o Botafogo, líder da competição. O rubro-negro tem uma sequência de mais três jogos seguidos pelo Brasileirão antes da final da Copa do Brasil. O primeiro será no sábado (26), contra o Internacional, às 18h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 45 minutos foram movimentados e com as equipes alternando os momentos de domínio da partida. Antes dos 20 minutos, o placar já estava alterado com dois pênaltis. Aos 14, Filipe Luís derrubou Robson na área e o árbitro marcou penalidade para o Coritiba. O próprio atacante foi para a cobrança e converteu com batida firme no canto esquerdo de Matheus Cunha, que chegou a tocar na bola, mas sem sucesso.

Logo na sequência, aos 18, Fabricio Bruno lançou Wesley, que invadiu a área mas foi derrubado por Marcelino Moreno. Com o mesmo critério, o juiz assinalou a infração e Gabigol foi para a marca do pênalti. Na batida, o camisa 10 do rubro-negro empatou o placar em chute parecido com o do adversário, no canto esquerdo do goleiro, que chegou a tocar na bola.

Após o gol de empate, o Flamengo tomou o controle das ações e ficou mais perto de virar o resultado. Até que aos 30, o torcedor do clube carioca pôde relembrar as arrancadas características de Bruno Henrique. O atacante partiu do meio campo, passou por dois marcadores, cruzou para Victor Hugo na área tocar de cabeça e Arrascaeta completar com nova cabeçada para o fundo do gol.

Antes do intervalo, o rubro-negro desperdiçou algumas oportunidades de fazer o terceiro gol e os donos da casa também não conseguiram converter, especialmente em lance de Edu, que ficou cara a cara com Matheus Cunha, mas parou em boa defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo começou movimentado. O Coritiba precisou de apenas 50 segundos para empatar o marcador em lance com bobeada da zaga rubro-negra. Após cruzamento de Jamerson pelo lado esquerdo, Wesley desviou errado, Fabricio Bruno furou, Matheus Cunha ficou olhando e a bola sobrou para Edu apenas empurrar para o gol.

No restante do segundo tempo, o jogo perdeu a intensidade e os dois times não tiveram grandes oportunidades de voltar a frente do marcador. O Flamengo tentou controlar a posse de bola no campo de ataque e o Coxa buscou as saídas no contra-ataque, mas sem sucesso.

No fim, o alívio para o rubro-negro veio com um lance de brilho do meia Gerson. Quando parecia que a partida terminaria empatada, o camisa 20 do time carioca dominou pelo lado esquerdo e acertou um belo chute de fora da área na gaveta. O goleiro Gabriel se esticou, mas não conseguiu pegar. 3 a 2 e mais três pontos para o Flamengo no Brasileirão!