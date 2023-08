Faculdade de Tecnologia vai formar profissionais para atender a escassez de mão de obra qualificada

A tecnologia tem criado oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, porém, com necessidade de constante qualificação profissional. De olho nas demandas do mercado, o Senac Sergipe vai implantar em Aracaju, a Faculdade Senac de Tecnologia. A unidade será direcionada totalmente para o ensino superior na área de tecnologia e inovação, um segmento em crescente expansão e que demanda cada vez mais profissionais capacitados e preparados para exercer as diversas funções que já existem e outras que serão criadas.

“Sem dúvida, o futuro estará cada vez mais tecnológico e conectado e, portanto, interligar as diferentes áreas do conhecimento continuará sendo um desafio para a construção de novos cenários e realidades”.

A afirmação é da professora doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), vinculado à Diretoria de Educação Profissional (DEP) do Senac Sergipe, Cristiane Tavares Fonseca de M. Nunes. A gerente estará à frente da futura instituição e vai coordenar o processo de credenciamento e autorização que precisa ocorrer via Ministério da Educação e Cultura (MEC).

“A minha experiência como diretora da Faculdade São Luís de França por mais de 20 anos, com os melhores resultados de qualidade estabelecidos pelo MEC, vai ajudar a iniciar a Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe, com a força que já existe no embrião, que é a própria marca Senac”, enfatizou.

A tecnologia e a inovação são temas bastante discutidos no contexto das mudanças sociais e econômicas do Brasil, e Sergipe não pode ficar alheio a essa dinâmica da cultura digital iniciada desde o final do século passado.

“A Inteligência Artificial, a Internet das Coisas, o Metaverso, os Sistemas Autônomos e a Tecnologia Verde, são algumas das tendências futurísticas que já estão presentes no cotidiano da sociedade. O Senac Sergipe, ao expandir sua atuação para o ensino superior, promove uma revolução no campo da educação sergipana e poderá, em curto ou médio prazo, estabelecer-se como um dos principais atores do ecossistema educacional na promoção de pessoas qualificadas, de profissionais de alta performance para potencializar o desenvolvimento de Sergipe, do Brasil e do mundo”, enfatizou a educadora.

A abordagem pedagógica inovadora, baseada na integração entre teoria e prática, já aplicada nos cursos técnicos e profissionalizantes ofertados nas escolas do Senac em Sergipe, será um dos diferenciais da Faculdade de Tecnologia do Senac.

“Vamos buscar parcerias com empresas locais e regionais, oferecendo oportunidades para os alunos se envolverem em projetos reais, estágios e experiências de trabalho que complementarão o aprendizado em sala de aula. Essa abordagem permitirá que os estudantes adquiram habilidades práticas desde cedo, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”, ressalta Marcos Sales, diretor Regional do Senac-SE.

Em defesa da educação

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, informou que era um desejo da diretoria do Sistema, ampliar a atuação do Senac no estado, avançando para o nível superior.

“A criação de uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Senac em Sergipe propõe um marco significativo na oferta de educação superior no Estado. A unidade atenderá às necessidades dos estudantes que buscam formação de qualidade e contribuirá para a construção de uma força de trabalho mais qualificada e competitiva. Com um foco claro em cursos voltados para a tecnologia e inovação, a instituição desempenhará um papel vital no desenvolvimento de habilidades relevantes para as demandas do mercado de trabalho em constante evolução”, disse o presidente.

Ascom Senac|SE