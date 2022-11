Belivaldo Chagas se reúne com equipe de transição de Fábio Mitidieri

O governador Belivaldo Chagas recebeu nesta segunda-feira (7) lideranças e equipe técnica com o objetivo de discutir a transição para a próxima gestão. No encontro, foram alinhados os primeiros termos para a definição do novo projeto, incluindo a assinatura do decreto de transição.

A transição é regida pela resolução 338 do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), que determina que o chefe do Executivo em exercício e o candidato eleito designem uma lista de membros para compor a Comissão de Transição. Como parte do trâmite, foi indicado pelo governador Belivaldo Chagas o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, para ser um dos representantes a conduzir o projeto de transição. O governador eleito Fábio Mitidieri indicou o vice-governador eleito, Zezinho Sobral, para coordenar a transição.

O Palácio Museu Olímpio Campos foi o local escolhido para acolher a instalação do gabinete de transição, onde deverá se reunir a equipe a realizar diagnósticos, estabelecer cronogramas e formar grupos temáticos. Além de Zezinho Sobral e José Carlos Felizola, também deverão fazer parte do grupo a futura primeira-dama, Érica Mitidieri, o ex-deputado estadual Luiz Mitidieri e o coordenador do programa de Governo, Júlio Filgueira.

Na oportunidade, o governador apresentou um apanhado sobre a situação financeira e estrutural do Estado, além de colocar o aparato estadual à disposição da equipe de transição. “Estamos felizes e confiantes em iniciar essa transição e queremos apoiar os representantes eleitos nesse processo, certos de que será feito o melhor para Sergipe”, afirmou.

Por Agência ASN

Foto: ASN