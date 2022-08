Com retornos importantes, Vasco recebe Tombense à procura da estabilidade na Série B

Em retrospecto ruim nos últimos nove jogos da temporada – apenas duas vitórias -, o Vasco finalizou a preparação para o duelo direto com o Tombense, na manhã deste sábado (13), às 11h, em São Januário, peal 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e terá as voltas de dois dos principais jogadores do time. Trata-se de Yuri Lara e Nenê, que ficaram de fora da derrota para a Ponte Preta por conta do terceiro cartão amarelo.

Além deles, quem também retorna de suspensão é o chileno Palacios. O atacante teve bom início de desempenho e rendimento assim que chegou ao Gigante da Colina, porém, caiu de produção, não está cotado para começar entre os titulares e aparecerá como opção no banco de reservas para o auxiliar Emílio Faro. No lado direito da zaga, há possibilidade de Matheus Ribeiro, recém-contratado pelo clube, ganhar chance no lugar de Léo Matos.

Em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, durante esta sexta (12), Yuri Lara falou com a imprensa e pediu paciência aos torcedores para que o Cruzmaltino consiga reencontrar o caminho da boa fase. “Realmente a gente tem oscilado um pouco, mas dentro da Série B é normal. Temos de ter a cabeça no lugar. Estamos trabalhando muito para isso. A gordura que a gente tinha diminuiu um pouco, temos que pensar em aumentá-la novamente . Série B não é fácil, mas temos que lutar jogo a jogo”, afirmou.

Em seguida, o volante analisou o próximo adversário do Vasco e projetou o confronto. “Um time difícil. Estão em cima na tabela, então é um jogo de seis pontos. Conheço o treinador deles, o Bruno é um técnico que sabe orquestrar aquela equipe, acho que é segunda passagem dele lá. Eles devem montar um time fechado, assim como a Chape fez, então temos de ter tranquilidade para furar o bloqueio. É um jogo dentro de casa, vamos contar com a ajuda da torcida, e sem dúvidas com eles, conseguiremos. Será difícil”, completou.