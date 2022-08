Botafogo anuncia a contratação do volante Gabriel Pires, do Benfica

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), a contratação do volante Gabriel Pires, de 28 anos, que chega por empréstimo do Benfica, de Portugal, até junho de 2023. O atleta é, oficialmente, o quinto reforço alvinegro anunciado pelo clube nesta janela de transferências. A expectativa é que outros nomes também sejam oficializados até a próxima segunda-feira, durante o encerramento da janela.

Gabriel Pires chegou a ser um dos alvos principais do clube na primeira janela, mas o clube não conseguiu um acerto com a equipe portuguesa e o Al-Gharafa, do Catar, por onde ele atuou.

No anúncio, o Botafogo postou uma foto de Gabriel ainda criança vestindo uma camisa do clube, valorizando as raízes alvinegras. Ele foi revelado pelo Vasco, passou pelo Resende, mas rapidamente se transferiu para o futebol europeu, onde também atuou por Juventus, da Itália, Leganês, da Espanha, e outras equipes.

O sonho de criança virou realidade! 👦🏽⚽ Escolhido pela Estrela Solitária, Gabriel Pires é o novo jogador do BOTAFOGO! 🔥 #BOTAFOGO118Anos