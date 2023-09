Seminário ‘Novos desafios à psicologia na interface com a justiça’ começa nesta quinta, 14

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, por meio da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e apoio da Faculdade Pio Décimo, realiza nos dias 14 e 15 de setembro, no turno da manhã, o seminário ‘Novos desafios à psicologia na interface com a justiça’.

O evento tem o objetivo de dialogar sobre o tema visto que o CRP19 tem recebido elevadas e diversas demandas de orientação e fiscalização ligadas à interface entre a atuação profissional da psicologia e a justiça. Além disso, a proposta é, em observância às competências legais de orientar a categoria de psicólogas e psicólogos, garantir que o serviço prestado à sociedade se baseie no acúmulo de conhecimentos científicos da psicologia e esteja em acordo com os preceitos éticos que norteiam a profissão.

A conferência de abertura terá como palestrante o Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, com o tema “Desafios atuais do trabalho da psicologia nos espaços jurídicos”.

Estarão ainda em pauta durante o encontro, temas como ‘Psicologia e sistema de justiça: experiências de psicólogas e psicólogos em Sergipe; ‘Nota técnica alienação parental – contrapontos e questões éticas’; ‘Proteção da infância e atuação da psicologia: discussão sobre escuta especializada e depoimento especial’; ‘Implicações éticas no fazer da psicóloga que atua na interface com a justiça’.

O evento, gratuito e com certificação, acontece no auditório da Faculdade Pio Décimo, campus Jabotiana.

Confira a programação: