Alunos do curso de cabeleireiro do Senac de Glória apresentam projeto de olho no mercado dos cachos

Alunos da primeira turma do curso de cabeleireiro, ofertado pela unidade do Senac/SE, finalizaram o curso com a apresentação do projeto integrador “Transição Capilar – Impactos provocados e resgate de identidade”.

Os sete alunos concluíram uma carga de 400 horas/aula e escolheram o tema por ser uma tendência de mercado crescente na atualidade, com mulheres exibindo seus cachos naturais, com personalidade e estilo.

Orientados pela instrutora Mara Angélica, o projeto foi desenvolvido durante o mês de novembro, envolvendo análise de laboratório, uso de produtos para cada tipo de cabelo e o resultado alcançado.

“Fazer a transição é uma decisão que envolve autoestima, aceitação e paciência, já que em alguns casos é um processo longo. Muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre a transição e procuram ajuda para começar o processo que vai muito além de se livrar da química, tornou-se uma espécie de grito de liberdade contra os padrões de beleza pré-estabelecidos pela sociedade”, destaca a instrutora.

O tema transição capilar, de acordo com os alunos João Ítalo e Luiz Antônio, foi definido logo no início do curso, por ser um tema atual e muito pouco discutido.

“Pesquisamos bastante sobre o assunto e, com muita dificuldade, encontramos uma participante que quisesse passar por essa transformação, fazer o big corte, que é fazer a remoção de todo o cabelo que estava alisado com química. É desafiador e a pessoa tem que estar com a mente bem-preparada para encarar a transição capilar”, declarou Luiz, cujas palavras são endossadas pelo colega João Ítalo. “É um tema bem atual, uma tendência de mercado e que eleva a autoestima”.

Maria Alana Andrade Cruz participou do projeto como modelo e aprovou a transição.

“Foi uma mudança muito positiva e me fez enxergar a beleza do meu cabelo. E sempre o achei imperfeito e tentava transformá-lo. Hoje, posso assumir minha identidade, respeitar e cuidar do meu cabelo, como ele é. Estou muito satisfeita com o resultado”, afirmou.

O recém-formado cabeleireiro, João Ítalo Moreira Oliveira, 26 anos, acabou se descobrindo no curso e já está empreendendo na área.

“O curso de cabeleireiro para mim foi uma experiência muito boa, na verdade me fez descobrir a vocação que eu tinha, pois nunca me imaginei atuando nessa área de beleza. Fui fazer para acompanhar meu amigo Luiz e acabei gostando. Logo após o curso, comecei a trabalhar para mim mesmo. E só tenho a agradecer ao Senac pela oportunidade”.

“Foram sete meses de aprendizagem, teórica e prática. Procurei bastante na região um curso que eu pudesse me profissionalizar e atuar com segurança, como cabeleireiro. E acabei fazendo no Senac, que atendeu todas as minhas expectativas, desde a infraestrutura, o ensino, a organização e, principalmente, a preocupação da equipe da instituição, para que os alunos tivessem um bom desempenho e bom resultado”, reforçou Luiz Antônio de Goes, que já é graduado em Tricologia e Terapia Capilar.

“É uma honra e satisfação muito grande para mim, testemunhar nossos alunos se destacando na profissão. Fica o sentimento de dever cumprido e a certeza de que estamos transformando vidas”, ressaltou a Analista de Processo Educacional da Unidade do Senac em Nossa Senhora da Glória, Renata Andrade.

Mercado dos Cachos

A procura, tanto por produtos específicos como por serviços especializados em cabelos cacheados, é um mercado em ascensão. Pesquisa realizada há cinco anos pelo Google BrandLab já destacava essa tendência. Pesquisas na internet tiveram um crescimento de 232% no interesse por cabelos cacheados e 309% nas pesquisas por cabelos afro.

Com a pandemia da Covid-19, o trabalho remoto e o fechamento temporário de salões de beleza nos últimos dois anos foram um incentivo ainda maior para a população deixar o alisamento de lado e assumir os cachos.

De acordo com dados da Mintel, empresa especialista em dados, pesquisa de mercado e análise, antes da pandemia, 35% dos brasileiros declararam que se sentiam motivados a comprar produtos com ingredientes com ação relaxante para os cabelos. Mas, desde que o país passou por quarentena, 49% disseram que passaram a adotar um estilo mais natural.

Ascom Senac/SE