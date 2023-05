TOBIAS BARRETO: Kaká Santos indica nova direção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Neste sábado, 29, o governador Fábio Mitidieri cordialmente notificou a diretora geral da Fundação Hospitalar de Saúde, Adna de Santana Barbosa, determinando a troca da Superintendência do Hospital São Vicente de Paulo, em Tobias Barreto.

No ofício, o governador determinou a imediata nomeação da Nova suoerintendente. Com a alteração, Jonathas Fagundes Ferreira Filho sai, para a entrada da servidora Maria Angélica Trindade. Experiente na área, Maria Angélica é ex-secretária de Saúde do município de Tobias Barreto.

Por Portal Sergipano