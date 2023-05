Dia do trabalhador: conheça origem do feriado de 1° de maio

O Dia do Trabalhador, comemorado nesta segunda-feira (1º), é feriado nacional no Brasil. Mas, apesar de fazer parte do calendário oficial do país, uma pesquisa realizada pelo g1 com cerca de 150 pessoas na região centro-oeste do país, revelou que 98% delas, desconhece a origem ou o real motivo por trás da data.

Com base no dado, o g1 conversou com a historiadora Stephany Krause, que explica: