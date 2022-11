Senac/SE realiza mutirão de negociação com descontos que chegam a 100% nos juros e multa

O Senac/SE, em parceria com Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem e Instituto Fecomércio, realiza o mutirão para negociação de dívidas junto à instituição. Para quem deseja zerar as dívidas, o período para aproveitar descontos imperdíveis começa na terça-feira, 29 de novembro.

O mutirão será feito pelo aplicativo Media Resolve, por meio do qual o Senac convocará os inadimplentes para uma conciliação com o intuito de sanar as dívidas.

“A instituição educacional e os inadimplentes vão participar de um diálogo, que será conduzido por um conciliador de conflitos, para que cheguem a um acordo que seja viável para ambas as partes, de forma conciliatória e humanizada. Os mediadores serão pessoas preparadas e qualificadas para fazer todo esse processo”, explica a advogada Ana Sarmento, responsável pela Media Soluções de Conflitos.

Com descontos que chegam a 100% no valor dos juros e multa para recebimentos à vista ou no cartão de débito, o mutirão ofertará ainda a possibilidade de redução de até 50% dos juros e multa para pagamento do cartão de crédito. Outra possibilidade são os parcelamentos de até 6x nos cartões Visa e Master ou até 10x no cartão Hipercard, sendo a parcela mínima no valor de R$ 20,00.

De acordo com Ana Sarmento, o mutirão contemplará pessoas físicas, com todo o sigilo de dados de cada aluno ou do seu representante legal.

“Por uma questão legal, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), só teremos acesso ao cadastro de cada pessoa no momento da conciliação, quando ela se sentar para negociar. Representantes do Senac vão estar ao lado da equipe da Media, para fazer esse trabalho, até a conclusão. Estamos fazendo todo esse trabalho junto, desde o convite, até a finalização”, informa.

A convocação dos inadimplentes, de acordo com a advogada, está sendo feita de forma diferenciada.

“Pedimos a todos que têm algum débito com o Senac/SE, que fiquem atentos, pois estamos enviando o convite pelo E-mail e WhatsApp cadastrados no sistema. Se esses dados estiverem desatualizados, e houver interesse em negociar, basta procurar o Sistema Senac que acomodaremos de acordo com a necessidade de cada pessoa”.

Neste primeiro momento, o mutirão terá início no dia 29 deste mês e prossegue até o dia 19 de dezembro, para débitos em aberto de 2017 até este ano.

“Vamos aproveitar para estimular a consciência da educação financeira nos pais de alunos, para que não esperem somente pelo 13º para resolver as dívidas, porque situações como esta acabam comprometendo a vida pessoal e familiar e o próprio trabalho. Vamos aguardar todos para ajudar a sanar os débitos”, finaliza Sarmento.

Ascom Senac/SE