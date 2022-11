Manifestantes bloqueiam BR-101 em Nossa Senhora do Socorro (SE)

Moradores do Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju, realizam manifestação no quilômetro 93 da BR-101 desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (21). Eles cobram melhorias de infraestrutura e saneamento básico na região.

Por conta da manifestação, o trânsito está congestionado na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizou agentes para monitorar o fluxo de veículos, mas orienta que os condutores evitem passar pelo local e deem preferência a outras rotas. Essas manifestações são recorrentes. Em julho deste ano, os moradores do loteamento já haviam protestado pelos mesmos motivos, conforme informou o F5 News.

Cotidiano | Por F5 News