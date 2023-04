“Meu trabalho é ajudar o povo”, diz Conceição da Millenium

Vereadora tem trabalho consolidado em Nossa Senhora do Socorro

Nascida em Neópolis, em 16 de janeiro de 1967, Maria Conceição Ferreira Santos, ou simplesmente, Conceição da Millenium, tem o assistencialismo como vocação.

Tal aptidão, a fez enveredar pelo segmento da Saúde e para a técnica de enfermagem, tendo em vista, que Conceição é servidora aposentada do Hospital Cirurgia, onde trabalhou por quase três décadas no setor de carne. Em 2004, querendo expandir sua capacidade de atuação, a profissional da Saúde, que há mais de 36 anos escolheu a cidade de Nossa Senhora do Socorro como sua segunda casa, resolve entrar na política. Desprendo-se de conchavos e acordo de bastidores, Conceição da Milenium passou por diversas legendas e por um processo de maturação política, até, que em 2019, pôde exercer o cargo de vereadora pela primeira vez ao substituir Zé Hilton. Em 2020, respaldada por um trabalho profícuo, a parlamentar foi enfim, eleita vereadora do município, sendo a quarta mais votada no geral e mulher mais bem colocada, com 1457 votos válidos. Mãe de 4 filhos, casada e bisavô do pequeno, Davi Matteo, a vereadora destaca que seu trabalho é ajudar os mais necessitados. ” Meu trabalho é independente de política. Meu trabalho é ajudar o povo, pois foram eles que me deram essa oportunidade “, destaca.

Fonte: Assessoria