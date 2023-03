Dílson de Agripino se afilia ao PSD

O ex-governador Belivaldo Chagas assumiu na noite desta sexta-feira (24), a presidência do diretório estadual do Partido Social Democrático em Sergipe (PSD-SE). A cerimônia de posse aconteceu no Hotel Vidam, em Aracaju, no encerramento do Encontro Nacional do partido.

O evento contou com a presença dos ministros de estado André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Irajá Lacerda (Agricultura e Pecuária), do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, do governador Fábio Mitidieri, do senador Laércio Oliveira, do líder do PSD na Câmara Federal, Antônio Brito, e de diversos representantes do partido que hoje tem a maior bancada na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Sergipe, além da maioria dos prefeitos de Sergipe .

Na mesma ocasião prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino também se afilou ao partido; A minha história de vida política sempre esteve ligada à opção que fiz em buscar ser instrumento de servir ao povo através de partidos que tenham como princípios básicos os valores da democracia e de gestão pública pautada em políticas de inclusão social.

Ao partilhar a minha decisão de me filiar ao PSD, neste momento, quero agradecer o acolhimento e apoio que sempre tive nos dois únicos partidos em que me mantive filiado durante minha história de filiação partidária, ao mesmo tempo em que anuncio ao povo sergipano, em especial da minha terra Tobias Barreto, que não poderia faltar ao convite do meu líder político e Governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, em ingressar no PSD, agora sob a presidência do ex-governador Belivaldo Chagas.

Obrigado governador Fábio Mitidieri pelo convite e oportunidade de fortalecer a estrutura partidária do PSD em Tobias Barreto, visando ampliar melhoria e qualidade de vida de nossa gente concluiu Dílson.