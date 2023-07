Encontro em Aracaju reunirá especialistas para debater temas ligados à ufologia e espiritualidade

Com o objetivo de promover diálogos e reflexões, fomentando e ampliando o conhecimento sobre temas relacionados à ufologia e espiritualidade, a partir das pesquisas mais recentes que estão sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo, o Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda irá promover no dia 12 de agosto, no Teatro Atheneu, o 7º Encontro de Ufologia e Espiritualidade de Sergipe.

O evento será realizado de forma híbrida, online e presencial (Aracaju/SE), e contará com renomados palestrantes e pesquisadores da ufologia e espiritualidade: o presidente do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda, o escritor e advogado, Fábio Dantas (SE); a química industrial e precursora da Fitoconsciência, Ana Cristina Prado (SE); o coordenador dos estudos ufológicos do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda, André Dias (SE); a musicista, psicanalista e cantora, Margarete Áquila (SP); a médica, pesquisadora e fundadora do Centro Espiritualista Casa do Consolador, Mônica de Medeiros (SP); o psicanalista, especialista em Psicologia Positiva, autorrealização e bem-estar, Thyago Avelino (SE), e a astróloga Eni Cardoso (SP).

Fábio Dantas, presidente do Águas de Aruanda e organizador do evento, explica que a humanidade está cada vez mais sendo provocada para a integração entre corpo, mente e espírito, de forma consciente e contínua. Nessa linha, conforme o especialista, os temas que serão abordados no evento trarão o viés de maior conexão com o ser integral em nós e na dinamicidade da experiência humana.

“A ufologia traz para o planeta Terra e seus habitantes uma nova forma de encarar o universo e de vivenciá-lo. Com o advento da ufologia moderna, criou-se uma troca intensa de informações entre os seres em experiência humana e os irmãos interdimensionais. Para interpretar essas informações, a fonte mais rica que possuímos está na mente desses que tiveram esse contato, com suas memórias, vivências e modificações interiores de alto significado”, afirmou.

Inscrições

Para participar do evento de maneira remota, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla. Para participação de maneira presencial, os interessados devem entrar em contato através dos números (79) 99982 9720 / 79 99808 9500 ou do e-mail aguasdearuanda@gmail.com

Os valores arrecadados com as inscrições do evento serão revertidos para os projetos sociais do Águas de Aruanda (Aracaju) e da Casa do Consolador (São Paulo), que envolvem diversas ações de distribuição de cestas básicas e cobertores para famílias de baixa renda, a doação de mantas recicladas para moradores de rua, a realização de oficinas de artesanato e de ações para alfabetização de idosos, além da arrecadação e distribuição de rações para cães e gatos. Para saber mais sobre os projetos, acesse: https://www. aguasdearuanda.org.br/ projetos-sociais/.

PROGRAMAÇÃO

08h30 – Fábio Dantas

Tema: A prática de oração e benzimentos na “Nova Terra”

9h30 – Eni Cardoso

Tema: Leis Herméticas e Astrologia

10h30- Margarete Áquila

Tema: Extraterrestres e a expansão da consciência humana

12h30– Intervalo para almoço

13h30 – André Dias

Tema: De Atlântida à Nova Terra

14h30: Ana Cristina Prado

Tema: Fitoconsciência: uma reflexão sobre a atuação dos Florais de Gaia

15h30: Thyago Avelino e Pai Damião

Tema: Remédios para a alma

16h30 – Mônica de Medeiros

Tema: Missão Cilindro Azul

18h – Shell y Ann