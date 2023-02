Construção de um novo ambiente pedagógico foi o foco da Jornada Pedagógica do Senac/SE

Com o tema “Juntos é possível: ressignificar e avançar”, o Senac/SE promoveu durante dois dias, a Jornada Pedagógica 2023, no Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju(SE). Na programação, três palestras, três oficinas, uma mesa redonda e contou com 150 participantes, entre instrutores, analistas de processo educacional e gerentes de divisão, de unidades operativas e de núcleos. E logo na abertura do evento, uma exaltação à sergipanidade com a apresentação da quadrilha junina Unidos em Asa Branca, que ensinou alguns passos do xote e do xaxado para os presentes.

De acordo com o diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto Souto, o evento, organizado pela equipe pedagógica, foi pensado com a proposta de ser um uma experiência imersiva sobre temas atuais e urgentes da nova educação profissionalizante.

“A jornada foi pensada com a proposta de provocar uma nova construção pedagógica e pessoal de cada participante, e que esta ressignificação traga o fortalecimento da educação profissional. Precisamos repensar o que o mercado de trabalho está exigindo atualmente, e nos adaptar para preparar melhor os nossos alunos”, ressaltou.

A primeira palestra, sobre o tema principal, foi proferida pela gerente de Produção e Operações Educacionais do Senac de Mato Grosso do Sul, Cláudia Maia Dezan.

“A formação profissional tem que estar conectada com a inovação, com a tecnologia, com o que há de mais moderno. Os professores não podem mais ficar trancados dentro de uma sala de aula, porque o aluno tem o mundo na palma das mãos, no celular, no computador, no tablet”, falou a palestrante.

Ainda no primeiro dia os participantes se dividiram entre as oficinas “Criatividade Analógica”, ministrada pela psicóloga Flor Teixeira; “Criatividade Intuitiva”, com cineasta e pesquisador Marcolino Joe, e “O instrutor empreendedor”, com o professor da UFS, Augusto César Vieira dos Santos. A tarde contou ainda com a palestra “Processos Criativos”, proferida pela coordenadora do curso de Design, do Departamento de Artes Visuais e Design da UFS, Germana Araújo.

“A grande indagação é como ser criativa a ponto de entender os jovens da atualidade. O professor se habitua a lidar com o conteúdo por uma única perspectiva e esquece que os alunos atualmente esperam outras formas de lidar com o conhecimento. E como educadores, precisamos lidar com essas mudanças para entender e realmente transformar a vida dessas pessoas”.

O segundo dia da Jornada Pedagógica 2023 do Senac/SE foi retomado com uma Mesa Redonda sobre “Diversidade”. Tendo como mediadora a analista pedagógica Shirlayne Lopes, foram convidados para o debate, a deputada estadual Linda Brasil, o delegado Mário Leony, a egressa portadora de deficiência, Cristina Santos e a advogada Isabella Maria Fonseca Sandes, integrante das comissões de Igualdade Racial e de Liberdade Religiosa da OAB/SE.

Cada participante trouxe para a discussão na mesa redonda, as dificuldades que enfrentam enquanto negro, deficiente, trans, gay e/ou integrante de religião de matriz africana, e as lutas que abraçaram em defesa do tratamento e abordagem das desigualdades. Para o instrutor do eixo de gastronomia há 13 anos, Orestes Cruz, da unidade de Nossa Senhora da Glória, ressaltou que a temática escolhida para a jornada deste ano foi inovadora e bastante atual.

“O tema da Jornada Pedagógica 2023 foi sem dúvida o melhor de todos que já participei até hoje. E a discussão da mesa redonda foi excelente, pois trouxe para a discussão situações que enfrentamos no dia a dia com os alunos, em sala de aula, e eles buscam muito o apoio dos instrutores”

A quebra de paradigmas levada pela equipe pedagógica do Senac para a jornada continuou na parte da tarde, com a palestra feita pela instrutora Anne Rozel, sobre “Ressignificando”.

“Somente através do conhecimento é que é possível acontecer qualquer transformação. Sem a leitura, sem a interpretação das informações, a gente não muda. Precisamos nos aprofundar sobre as teorias, para fazer algo diferente na prática e assim ressignificar as nossas atitudes”.

Na visão da instrutora do eixo de aprendizagem, Pollyana Kalinka Mourão, da unidade Lagarto, o evento foi um momento de imersão em novos aprendizados e também de integração entre os participantes.

“Foram dois dias de muito conhecimento necessário na nossa vida docente. Todo aprendizado nos deixa mais seguros na forma de passar conhecimento para os nossos alunos, de tratá-los dentro da sala de aula. E esse contato, retomado agora após a pandemia, traz calor humano e revigora a nossa metodologia”.

Trabalho de equipe

No encerramento da jornada, o Diretor Regional do Senac, Marcos Sales, apresentou a todo o time administrativo e ressaltou o papel dos instrutores na qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho.

“A razão, a força do Senac, são todos da equipe pedagógica, pois os nossos principais clientes são os nossos alunos, que são formados por vocês. O Senac precisa de um Departamento de Educação forte, de vocês que fazem parte do setor. E para este ano, vamos precisar da cooperação de todos para ampliar a atuação do Senac no Estado, conforme determinação do nosso presidente, Marcos Andrade”.

A importância da convivência harmoniosa entre todos que fazem parte do Senac, respeitando as atribuições de cada colaborador, foi ressaltada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

“Procurem dar o melhor de si mesmos, e passar sempre o melhor para os alunos, pois muitos enfrentam adversidades para fazer um curso no Senac. Temos que tratar nossos alunos bem, pois são a razão da nossa existência”, enfatizou Marcos Andrade, ressaltando que está sempre de portas abertas para todos. “Qualquer um de vocês que desejar, pode ir conversar comigo, pois a sala está sempre de portas abertas, para conversar, discutir problemas e procurar soluções”.

Senac | SE