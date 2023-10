Tobias Barreto tem 1.221 mulheres a mais que homens na população, diz IBGE

O município de Tobias Barreto tem cerca de 1.221 mulheres a mais do que homens na população. É o que apontam os novos dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo de 2022.

Ao todo, dos 50.905 de população total, o município de Tobias Barreto tem:

26.063 mulheres; e

24.842 homens.

Outros dados

Sergipe tem 94.388 mulheres a mais que homens, de acordo com o Censo 2022 por sexo e por idade, divulgado na manhã desta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o relatório, dos 2.209.558 de habitantes do estado, 1.152.196 (52,1%) são mulheres e 1.057.808 (47,9%) são homens, uma relação de 91,81 homens para cada 100 mulheres.

Entre as cidades com a maior população feminina estão: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Lagarto, Laranjeiras, Estância, Tobias Barreto, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro.

Já a população de maioria masculina foi registrada em cidades como: Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba e Graccho Cardoso.

Por: Eduardo Góis