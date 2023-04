Tiroteio termina com mulher baleada dentro de bar em Lagarto

Uma mulher foi baleada na perna em um bar localizado na Rua João Romão dos Santos, no município de Lagarto, na noite dessa segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o autor estava consumindo bebida alcóolica no estabelecimento momentos antes do crime. Na ocasião, ele pagou a conta, saiu do local e retornou armado, efetuando vários disparos sem motivo aparente. A vítima foi atingida por um dos tiros e perdeu muito sangue, sendo socorrida para a área vermelha do Hospital Universitário.

Após atirar, o suspeito fugiu conduzindo uma motocicleta ainda não identificada. Informações relacionadas ao caso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Por Carolina de Morais, Portal A8SE