Simão Dias: novos profissionais chegam ao mercado de trabalho com qualificação em diversas áreas

O primeiro dia de dezembro foi marcado por uma nova perspectiva para 478 pessoas no município de Simão Dias, região Centro Sul do Estado. Depois de oito meses, com a conclusão dos cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), por meio do Programa Senac de Gratuidade, em parceria firmada entre a Associação Educacional Raça Guerreira (AERG) e a unidade do Senac de Lagarto, novos profissionais chegam ao mercado com qualificação em diversas áreas. A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu nesta quinta-feira, no Centro de Excelência Dr. Milton Dortas.

O gerente da Unidade de Lagarto, Edson Costa, ressaltou a importância da qualificação profissional e do Banco de Oportunidade mantido pela instituição, referência para empresas locais quando o assunto é contratação de mão de obra qualificada.

“Muitos jovens foram encaminhados para empresas via Banco de Oportunidades do Senac. Hoje temos neste auditório representantes de 96 empresas que são parceiras da Regional de Lagarto. Essas pessoas aproveitaram as oportunidades, se capacitaram e conquistaram seus espaços. Vocês que estão se formando hoje, façam o mesmo, continuem se qualificando e façam muito sucesso em suas carreiras”, desejou.

O convênio com a AERG ofertou 20 turmas com 12 cursos de diversas áreas.

“Esse conhecimento adquirido ao longo desses meses e os certificados que hoje recebem, é apenas o início de vários aprendizados que vocês poderão receber daqui por diante, seja através do Senac ou da vida. E quero agradecer ao Senac, aos parceiros, que ajudaram muito para essa formatura acontecer hoje. Não tenho palavras para descrever esse momento”, falou emocionado o presidente da AERG, Charles Evangelista.

O Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, destacou o esforço do Sistema/Sesc/Senac, em levar para o interior do Estado, cursos que preparem os jovens para o mercado de trabalho.

“O Senac é o braço educacional que oferta qualificação para atuar nos diversos segmentos do comércio e que abre muitas portas para o início da carreira profissional. Desejo que todos vocês usem o conhecimento adquirido, consigam o primeiro emprego. A partir desse ponto vocês entenderão que a dignidade vem através da independência. Essa turma é uma das maiores que tenho a honra de participar da entrega dos certificados. Agradeço a Deus o privilégio de participar deste momento”, enalteceu.

A solenidade contou ainda com a participação do diretor do Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, Sérgio Santos, instrutores do Senac/SE e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Simão Dias, Ângelo Matos Santos.

Cursos

Foram abertas 20 turmas, distribuídas entre os cursos de Informática Básica, Cuidador Infantil, Assistente Administrativo, Operador de Caixa, Primeiro Socorros, Cuidador de Idoso, Maquiagem Social, Design de Sobrancelhas, Preparo de Bolos e Tortas, Preparo de Doces e Salgados para Lanchonete, Técnicas de Manicure e Pedicure, Aperfeiçoamento em Corte e Costura.

Raça Guerreira

A Associação Educacional Raça Guerreira (AERG) é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 5 de agosto de 2012. Nasceu como Associação de Desenvolvimento Comunitário Santa Rita, e já no primeiro ano, adotou o Projeto Social “Grupo de Capoeira Raça Guerreira”, criado pelos, então professores de Capoeira, Charles Evangelista Nunes de Carvalho, Jorge dos Santos Oliveira e José Marques, que deram início ao trabalho de inclusão social atendendo crianças, adolescentes e adultos, na cidade e zona rural de Simão Dias.

A instituição trabalha com atividades interativas e lúdicas, desenvolvendo valores humanitários e contribuindo para a formação cidadã ativa, fortalecendo o caráter terapêutico ocupacional nas áreas de inclusão social e educação. A AERG ainda desenvolve ações em outros espaços públicos e privados cedidos, sendo em sua maioria escolas municipais de Simão Dias/SE e Paripiranga/BA, ofertando inúmeras oficinas do esporte, cultura e educação, como capoeira, futsal, ballet, boxe, xadrez, contação de histórias, teatro, música, reforço escolar etc.

Ascom Senac/SE