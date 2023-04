Senac/SE assina contrato com Prefeitura de Itabaianinha para ofertar curso de Estilista de Moda

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE e a Prefeitura de Itabaianinha assinaram um contrato que celebra a aquisição do curso de Estilista de Moda para a população do município. As aulas acontecerão na Fundação Jairo Lima de Carvalho, localizada no Polo Têxtil. A capacitação será ofertada gratuitamente e terá uma carga horária de 400 horas, com início previsto para o dia 25 deste mês.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, assinou a parceria ao lado do prefeito da cidade, Danilo Alves de Carvalho, e do diretor regional do Senac, Marcos Sales.

“Estamos avançando para o interior do Estado com nossas ações, buscando levar dignidade através da profissionalização da população. Esse movimento é determinação do presidente Marcos Andrade, que reúne Sesc e Senac, para desenvolverem esse trabalho em conjunto com a Fecomércio, com uma equipe coesa e coerente. E em Itabaianinha, estamos recebendo uma escola por parte da prefeitura, reflexo de uma administração que se preocupa com o povo, e antes mesmo dessa concretização, já vamos oferecer curso de Estilista de Moda, além de 12 cursos voltados para as mulheres”, ressaltou Marcos Sales.

O ato da assinatura contou ainda com as presenças do secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Jairo Floriano, do procurador do município, Aldileno Andrade, da diretora Regional do Sesc/SE, Aparecida Farias e da gerente da unidade do Senac Sergipe em Tobias Barreto, Eline Barreto, que destacou que já está em contato com a Casa da Mulher para viabilizar os cursos.

“Estamos bastante otimistas com essa parceria, que acreditamos que será a primeira de muitas. Além do curso de Estilista, estamos acompanhando os outros projetos que envolvem a Casa da Mulher, onde serão ofertadas cerca de 12 capacitações para mulheres em situação de fragilidade social, uma ação importantíssima para restaurar a autoestima desse público. Estamos definindo apenas quais serão os cursos”, destacou.

O prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho, reforçou que essa aproximação do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac é de grande importância para que todos os setores da economia trabalhem em consonância.

“O nosso município e região Centro-Sul do Estado, que tem um grande potencial de desenvolvimento econômico, ganham com essa parceria. As ações vão alavancar a nossa região, pois sabemos que os setores econômicos formam uma engrenagem que, para funcionar bem, precisa de todos. E a Escola do Senac chega em boa hora, para fomentar a vocação do nosso município, qualificando a população para mercado de trabalho, para atender bem quem chega em nossa cidade”.

Marcos Andrade ressaltou que o projeto já está sendo visto pelo Núcleo de Engenharia e Arquitetura do Senac para preparar a Escola do Senac em Itabaianinha, uma sala voltada para a moda.

“Teremos uma unidade com salas preparadas para atender alunos com diversos cursos, mas como aqui é uma região onde a indústria da moda é forte, vamos preparar um ambiente para os estudantes deste segmento”, reforçou o presidente.

A diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, fez questão de ressaltar os frutos que estão surgindo, graças ao trabalho alinhado, desenvolvido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em Sergipe.

“O nosso presidente Marcos Andrade está fazendo esse trabalho avançar, com determinação e envolvendo Sesc e Senac, e que tem um apoio grande da Confederação Nacional do Comércio e do seu presidente, José Roberto Tadros, fundamental para progredirmos com as nossas ações. Onde o Senac chega, o Sesc chega também, e vice-versa. Isso graças a esse trabalho conjunto, seguindo as orientações de Marcos Andrade, que quer avançar na interiorização das ações de todo o Sistema Fecomércio. E onde chegamos, somos bem recebidos, porque tudo que fazemos tem começo, meio e fim”, destacou.

Senac/SE