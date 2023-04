Restaurante Escola Senac Bistrô apresenta pratos novos e cardápio com ficha técnica

A partir desta terça-feira, 18, os clientes do Restaurante Escola Senac Bistrô contarão com novidades do cardápio do estabelecimento, que vão desde pratos novos, sobremesas e entradas, todos seguindo rigorosamente a ficha técnica de cada um. O gerente da unidade escolar, Américo Siqueira, explica que a implantação da ficha técnica padronizará todos os pratos disponíveis no menu do restaurante.

“A adoção da ficha técnica é uma realidade nos restaurantes dos Senacs pelo Brasil. Com isso, garantimos a padronização de cada prato, com a mesma apresentação e gramatura dos alimentos. Isso agiliza o preparo e garante ao cliente que, ao retornar ao nosso bistrô e pedir o mesmo prato, ele será servido sempre com a mesma qualidade e padrão”, relata.

O chef do restaurante, Samuel Davi preparou 12 novos pratos além de quatro entradas, três sobremesas e um couvert.

“Entre as novidades, teremos pratos veganos e vegetarianos. Também fizemos um levantamento minucioso dos pratos mais solicitados e demos uma repaginada, um toque requintado e os adequamos à ficha técnica, que é de extrema importância para garantirmos apresentação, sabor e qualidade. Com essa padronização, quem ganha é o cliente”, reforça o chef, cuja equipe é formada por cinco auxiliares, três cozinheiros e um confeiteiro.

No atendimento, o Senac Bistrô possui sete garçons e oito em treinamento. Como restaurante escola, a implantação do cardápio padronizado à lá carte, garante aos alunos de gastronomia da instituição uma melhor qualificação para o mercado de trabalho.

“No salão, os garçons em treinamento são preparados sobre como servir pratos, bebidas, anotar os pedidos, esclarecer dúvidas dos clientes. E na parte da cozinha, com a ficha técnica, além do preparo e a montagem dos pratos, eles saem capacitados de como fazer a leitura do documento e isso representa que, quando estiverem no mercado de trabalho, vão desempenhar as funções com padronização e sem desperdícios. Eles estarão aptos a fazer o controle de estoque de alimentos e insumos, com eficiência”, destaca Américo Siqueira.

Além do controle de estoque, outra preocupação da gerência do restaurante escola, foi a adequação nutricional de cada item que compõe o menu do Senac Bistrô.

“Fizemos um trabalho em equipe, para implantar a ficha técnica, garantindo, inclusive, segurança nutricional para os clientes. No documento, eles poderão saber os produtos utilizados no preparo e assim decidir o que podem ou não comer, se é alérgico a algum produto dos pratos”, reforça Ellen Moura, nutricionista do Centro de Gastronomia (CGT) do Senac Sergipe.

“O Senac Bistrô é um restaurante escola que está sempre inovando com foco no aprendizado dos nossos alunos. O resultado disso é o sucesso deste espaço, sempre muito bem frequentado, que oferece um cardápio baseado em ficha técnica. Isso é sinônimo de qualidade, eficiência e excelência em tudo que faz”, enalteceu Marcos Andrade, Presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

“O comprometimento de toda equipe, competência e seriedade na condução dos trabalhos indica que estamos no caminho certo. Os alunos do curso de garçom vivenciam a experiência e as exigências do mercado de trabalho com respaldo do que é compartilhado em sala de aula. Isso significa que entregamos ao setor um profissional melhor qualificado. Esse é o compromisso do Senac”, disse Marcos Sales, Diretor Regional do Senac/SE.

Pagamento com Pix

O Senac Bistrô também disponibilizará o pagamento via pix, que será mais uma ferramenta que os garçons em treinamento estarão capacitados, ao final do curso.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac/SE