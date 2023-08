Polícia Federal investiga assassinato de quilombola Bernadete Pacífico

A Polícia Federal vai investigar o assassinato da líder quilombola Bernadete Pacífico, ocorrido na noite de quinta-feira (17), na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

A PF informou que as investigações ficarão sob sigilo. Uma força-tarefa da Polícia Civil da Bahia também irá apurar o assassinato.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime foi cometido por dois homens. Usando capacetes, os suspeitos entraram no imóvel onde estava a Ialorixá e efetuaram disparos com arma de fogo. Ela estava acompanhada dos 3 netos na hora do crime.