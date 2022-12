‘Ouvimos gritos de socorro’, diz PM que resgatou pessoas que subiram em árvores para se salvar

Três carros são ‘engolidos’ por cratera na rodovia SE-290; uma morte foi confirmada.

Três veículos caíram dentro de uma cratera formada pelas chuvas na SE-290, nesta quarta-feira (30), entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, provocando a morte de pelo menos uma pessoa e deixando quatro feridas.

“Chegamos aqui e estava muito escuro e não dava para ter a dimensão do que se tratava, ouvimos gritos de socorro e ao averiguar com populares percebemos que havia quatro vítimas penduradas em árvores. As vítimas foram levadas com vida ao hospital mais próximo”, explicou o soldado do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), Nivaldo Santos.

Inicialmente, as vítimas foram levadas para o município de Itabaianinha, mas foram transferidas para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. O estado de saúde delas não foi informado.

Segundo informações apuradas pela Secretaria e Segurança Pública de Sergipe, os veículos que caíram na cratera foram dois caminhões e um carro de passeio.

“Os mergulhadores localizaram um caminhão e fizeram o resgate de um homem sem vida dentro do veículo. As buscas seguem por outras possíveis vítimas”, disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Fabiano Queiroz.