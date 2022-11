Nenê herói! Vasco vence o Ituano e volta à Série A após dois anos

Nenê marcou o gol da vitória do Gigante da Colina

De volta à Série A. O Vasco venceu o Ituano por 1 a 0, neste domingo (06), no Novelli Júnior e voltou para à elite do futebol nacional, após dois anos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi na última rodada da competição, com um gol de Nenê de pênalti. A partida foi tensa desde os primeiros minutos da etapa inicial, mas o Gigante da Colina conseguiu, na garra, sair com a vitória.

Logo no início do primeiro tempo, o Vasco saiu na frente. Aos dois minutos, Figueiredo chutou no gol e o zagueiro do Ituano, Lucas Dias, colocou a mão na bola dentro da área. O juiz assinalou pênalti, expulsou o jogador do time da casa e Nenê converteu. Depois – mesmo com um a mais – o cruzmaltino pouco criou no Novelli Júnior. Aos 16, Nenê fez uma bela cobrança de falta, mas Jefferson Paulino colocou para escanteio. No minuto seguinte, Nenê cobrou escanteio na segunda trave, Danilo Boza tentou de cabeça, mas a bola foi para a fora.

A etapa final foi teste para cardíaco para os torcedores vascaínos. O Ituano pressionou a equipe carioca do início ao fim. Andrey Santos foi expulso e o técnico Jorginho optou por recuar ainda mais o time. Com isso, o goleiro Thiago Rodrigues trabalhou bastante, fez ótimas defesas e conseguiu manter o Vasco na frente do placar. Com a vitória, o Vasco terminou em quarto lugar com 62 pontos. Cruzeiro, Grêmio e Bahia também estarão na Série A em 2023.