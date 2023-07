Junho choveu três vezes mais que o mesmo período no ano passado em Tobias Barreto

Em Tobias Barreto, no mês de junho deste ano choveu apenas 285,2 mm, durante o mês foi registrado chuva os 30 dias. No sexto mês do ano também registrou baixas temperaturas chegando a marcar 31.0 ºC Máxima e 18.7 ºC Mínima. No mesmo período do ano passado, choveu apenas 56,4 mm.

O inverno teve início com baixas temperaturas e muita chuva este ano no município.

Os dados são da estação meteorológica do Jornalista Eduardo Gois, instalada no centro da cidade, que faz o monitoramento do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, este trabalho objetiva verificar as tendências de índices de detecção de mudanças climáticas, o equipamento é capaz de medir e registrar parâmetros meteorológicos e climáticos através de vários sensores de recolhimento de dados para o monitoramento ambiental. Entre os parâmetros que podem ser medidos estão: temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, umidade e temperatura do solo, precipitação (chuva), umidade da folha e radiação solar global.

Para registrar variáveis meteorológicas há uma integração de sensores nas estações meteorológicas que fazem a coleta de dados com transmissão automática. Esta transmissão meteorológica automática pode ser feita por telemetria celular, satélite, wifi ou cabo de ethernet.

Por Eduardo Góis