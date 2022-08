Hugo Souza é procurado por clube português, mas Flamengo rejeita proposta de empréstimo

Reserva imediato de Santos na meta rubro-negra, o goleiro Hugo Souza despertou o interesse do Estoril, de Portugal. A proposta que chegou ao Flamengo era de empréstimo com opção de compra ao final do vínculo, mas a diretoria do clube considera que o jovem goleiro é peça importante no elenco e rechaçou a oferta. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE.

Com 23 anos de idade, Hugo Souza já passou por altos e baixos no profissional do Flamengo. Quando surgiu, participou da campanha do título brasileiro em 2020. Com Paulo Sousa, ganhou status de titular absoluto, mas perdeu moral com a torcida após seguidas falhas no gol rubro-negro.

Atualmente, Hugo é o primeiro reserva de Santos, que assumiu a titularidade desde que chegou do Athletico-PR.