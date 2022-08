Médico é afastado após ser flagrado pulando muro para fugir de plantão em Aracaju; VÍDEO

Por conta do fato, a SMS afastou o profissional das funções até a apuração final do fato e tomará as providências administrativas cabíveis

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou hoje (02) a informação que um médico foi afastado após ser flagrado abandonando o posto de trabalho durante o plantão sem justificativa prévia, no Hospital Municipal Fernando Franco, em Aracaju. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (28).

O flagra foi feito por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento que ele pula um muro e sai do local. Por conta do fato, a SMS afastou o profissional das funções até a apuração final do fato e tomará as providências administrativas cabíveis sobre a conduta do médico, inclusive junto ao Conselho Regional de Medicina

“A secretaria salienta a importância do sistema de monitoramento eletrônico, tanto no que se refere à segurança patrimonial, zelando pelo bem público, como para segurança dos pacientes e usuários dessas unidades e, ainda, como instrumento de apuração de condutas irregulares que possam comprometer a qualidade dos serviços prestados à população”, disse a SMS.

