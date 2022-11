Empreendedorismo feminino: Barbeiras vencem nas duas categorias da segunda edição do Barber Retrô

As barbeiras Nataliane Santos Costa e Fernanda Stefani Pinheiro Cruz foram as grandes vencedoras do 2º Barber Retrô, evento promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, nos dias 7 e 8 de novembro. Realizado no auditório Hilton José Ribeiro, em Aracaju, a 2ª edição contou com quatro palestras, exposição de produtos, sorteio de brindes e com campeonato, dividido em duas categorias – Corte Fade e Design de Barba.

“Essa experiência foi muito gratificante para mim. Sou perfeccionista e gosto bastante de trabalhar com barba, e esse contato profissional proporcionado pelo Senac nesses dois dias de evento foi enriquecedor. Ganhar o primeiro lugar da competição de design de barba só reforça que estou no caminho certo”, declarou Nataliane que atua como barbeira há dois anos.

Para Fernanda Stefani a comemoração é dupla. Em sua estreia na competição, levou o primeiro lugar na disputa de corte e o segundo na de barba.

“Só tenho que agradecer a equipe do Senac que organizou esse evento maravilhoso que participei pela primeira vez, e mais ainda pelo reconhecimento que tiveram ao meu trabalho, tanto com corte de cabelo como barba. A troca de experiência com outros profissionais foi gratificante e ganhar nas duas categorias foi uma vitória imensa. Sou só gratidão”, destacou.

O evento foi aberto com a palestra do Ardonny Anderson, expert e referência em Anatomia Capilar e Visagismo.

“No primeiro dia, tivemos também palestra com Eduardo Nascimento, que administra o Ajubarber irá passar seus ensinamentos para quem quer aprimorar técnicas. No segundo dia, contamos com a participação Leon Victor, egresso da casa que foi o vencedor da categoria do corte mid fade na 1ª edição, e do empresário Fernando Frazão, que apresentou um pouco de inovação e de novidades em tecnologia”, declarou a técnica responsável pelo segmento de Beleza do Senac/SE, Felipa Edite.

Os vencedores das duas competições foram revelados no final do Baber Retrô, que foi acompanhado pelo Diretor Regional Adjunto do Senac/SE, Manuel Leal e pelo diretor da Divisão Administrativa e Financeira – DAF, André Gusmão.

Competições

Na parte da tarde do dia 7, foi realizada a prova de ‘Corte de cabelo fade’. Os nove competidores tiveram 50 minutos para executar o trabalho, que foram julgados por Ardonny Anderson, Eduardo Nascimento e o instrutor Witalo Pinto.

Já no dia seguinte foi a vez dos competidores da prova de ‘Design de barba’ para mostrar na prática, num prazo de 50 minutos, os seus talentos. Foram cinco inscritos, que tiveram suas técnicas julgadas por Ardonny Anderson, Eduardo Nascimento e Fernando Frazão.

Vencedores

Cortes Fade:

1° – Fernanda Stefani Pinheiro Cruz

2° – Marcos Vitor Santos do Nascimento

3° – Brayan Menezes Matos Andrade

Design de barba:

1° – Nataliane Santos Costa

2° – Fernanda Stefani Pinheiro Cruz

3° – Brayan Menezes Matos Andrade

“Quero agradecer a todos que fazem o Senac pelo apoio para realizarmos a segunda edição do Barber Retrô, aos nossos parceiros, nossos palestrantes e jurados. Sem vocês, sem os competidores, esse evento não aconteceria. Obrigada a todos aqui presentes”, disse Felipa Edite, cujas palavras foram reforçadas pelo gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional do Senac/SE, Rafael Ramos.

“Parabéns aos vencedores e aos barbeiros que participaram das competições e obrigado a todos vocês que vieram acompanhar o evento, pelo apoio que tivemos dos colegas aqui do Senac. E já vamos pensar no próximo, em 2023”.

Representando o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade e o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, o diretor da DAF, André Gusmão, referenciou o sucesso do evento ao trabalho da equipe pedagógica da instituição.

“Quero fazer uma referência ao nosso gerente de Educação Profissional, Adalberto Souto, que neste momento representa o Senac em reuniões fora do Estado. Importante falar da visão do Senac em promover um evento desta grandeza com foco em um mercado que traz a expectativa de movimentação em negócios de US$ 78 bilhões, em 2024. A missão do Senac é educar para o trabalho, e se vocês estão aqui, vieram buscar educação para o trabalho e o Senac agradece a confiança”.

Ascom Senac/SE