Em estreia de Payet, Vasco empata com o Bahia na Arena Fonte Nova

Resultado mantém o Cruzmaltino a cinco pontos do time baiano

O Vasco empatou com o Bahia, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Gigante permanece na 18ª colocação com 17 pontos. A distância para o Bahia continua em cinco pontos, sendo que o Cruzmaltino tem um jogo a menos. Os gols foram marcados por Ademir, para os mandantes, e Vegetti, para os cariocas.

PRÓXIMOS CONFRONTOS:

O Vasco enfrenta o Fluminense, após a Data Fifa, no sábado (16), às 16h, em local ainda indefinido. Já o Bahia vai até o Paraná, na quinta-feira (14), para encarar o Coritiba, às 20h, no Couto Pereira.

PRIMEIRO TEMPO:

O Bahia foi melhor durante a primeira etapa. No início do jogo, Maicon foi crucial para evitar o gol do Tricolor duas vezes. Com a pressão inicial dos mandantes, o Vasco começou a apostar nos contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Marcos Felipe.

O restante do primeiro tempo teve o Bahia com a bola e o Vasco tentando aproveitar os erros do Tricolor, até o momento em que Rezende chegou na linha de fundo e cruzou para Everaldo, que dividiu com Léo. Ademir aproveitou a sobra livre para empurrar para o gol.

SEGUNDO TEMPO:

No intervalo, Ramón Díaz mexeu no time em busca da virada. Payet, Sebastián e Marlon Gomes entraram nos lugares de Serginho, Gabriel Pec e Praxedes. Com as alterações, o Gigante passou a jogar melhor que o Bahia e a dominar as ações na segunda etapa.

Após muita pressão, Gilberto derrubou Marlon Gomes na área e o juiz marcou pênalti. Vegetti bateu e converteu, 1 a 1. Esse foi o terceiro gol do argentino pelo clube carioca. Após o empate, o Bahia voltou a assustar Léo Jardim com Kanu, que finalizou sozinho por cima do gol.