Dia Nutrição e Saúde: o que você tem feito para manter seu corpo saudável?

Comer de forma saudável não significa privar-se de alimentos, mas utilizá-los, equilibradamente, a cada refeição.Cuidar da saúde está diretamente ligada à adoção rotineiramente de hábitos saudáveis. Um desses hábitos é uma boa nutrição, essencial para o bom funcionamento do organismo, conforme explica a nutricionista do Centro de Gastronomia do Senac/SE, Ellen Moura, neste 31 de março, Dia da Nutrição e da Saúde.“O indivíduo nutrido é aquele que se alimentou de forma suficiente e necessária ao seu organismo, desse modo, a alimentação está diretamente ligada ao estado de saúde de cada um de nós e suas necessidades serão supridas individualmente”, ressalta.A saúde e nutrição andam lado a lado, pois é através da alimentação que se obtém proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e água, que são fundamentais para manter o corpo saudável e funcionando corretamente.“É na alimentação em que buscamos as fontes de nutrientes e vitaminas que possuem a capacidade de melhorar nossa qualidade de vida e podem ainda manifestar o poder de cura para várias doenças. Consumir alimentos saudáveis reduz o surgimento de doenças e promove um estado físico fortalecido, por isso, comer bem significa investir em sua saúde para toda a vida”, informa Ellen Moura.Uma dieta equilibrada e saudável ajuda a prevenir doenças, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. Além disso, uma boa nutrição ajuda a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de combater infecções e doenças.“Mas comer de forma saudável não significa privar-se de alimentos, mas utilizá-los equilibradamente a cada refeição. É preciso que cada pessoa cuide da sua alimentação e fique de olho se está nutrindo bem o seu corpo”, frisa Ellen Moura.A falta de nutrientes pode levar a uma série de problemas de saúde, como desnutrição, anemia, doenças cardiovasculares, osteoporose, problemas de pele e cabelo, entre outros. Para manter a saúde, é importante manter uma dieta equilibrada e variada, consumindo alimentos saudáveis e nutritivos, para garantir uma boa saúde e qualidade de vida.