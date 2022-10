Calendário de 2023 será repleto de feriados prolongados; confira lista

O calendário de 2023 possui previsão de pelo menos sete datas comemorativas com feriado prolongado no país. Considerando prováveis pontos facultativos nacionais, o número deve subir para nove.

A lista oficial de feriados e pontos facultativos será publicada pelo Ministério da Economia em dezembro, mas já é possível fazer projeções tendo como base os dias festivos que repetem todos os anos.

A primeira emenda possível será no final de fevereiro com as tradicionais segunda e terça-feira de Carnaval, além de parte do dia seguinte, a Quarta-feira de Cinzas: todos dias de pontos facultativos.

Os feriados prolongados estão concentrados no segundo semestre, a exemplo do Dia da Independência do Brasil e de Finados caindo em quintas-feiras.

Feriados nacionais em 2023

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

Confraternização Universal 7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

Paixão de Cristo 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

Tiradentes 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

Dia Mundial do Trabalho 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12 de outubro (quinta-feira): feriado religioso

feriado religioso 2 de novembro (quinta-feira): Finados

Finados 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

Proclamação da República 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Pontos facultativos nacionais em 2023