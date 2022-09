‘Brasil botou Gana no bolso’, diz Penido sobre amistoso desta sexta

Seleção Brasileira venceu Gana por 3 a 0

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo diante da Gana, na tarde desta sexta-feira (23), no primeiro dos dois últimos amistosos antes do começo da Copa do Mundo, em novembro, e venceu por 3 a 0, no Estádio Océane, em Le Havre, com gols de Marquinhos e Richarlison, duas vezes, todos na etapa inicial. A Amarelinha agora se prepara para enfrentar a Tunísia, outro país classificado ao Mundial do Catar, na terça (27), às 15h30, no Parque dos Príncipes, em Paris.