Alessandro Vieira acusa Rogério Carvalho de falsidade ideológica

Segundo tucano, petista teria escondido emenda de relator direcionada à Codevasf

O senador e candidato ao governo de Sergipe, Alessandro Vieira (PSDB), acusa o também senador e rival na disputa pelo cargo, Rogério Carvalho (PT), de falsidade ideológica.

O tucano apresentou uma notícia-crime – fato criminoso que chega ao conhecimento da autoridade competente para investigá-lo – ao Supremo Tribunal Federal (STF) nessa terça-feira (20), onde alegou que o petista teria escondido uma emenda de relator direcionada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Segundo Alessandro, teria havido desobediência por parte de Rogério ao ofício do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que requisitava aos parlamentares transparência e publicidade das emendas de relator.

“O ora representado, ao responder o ofício do Presidente do Congresso Nacional, em 30/03/22, indicou apenas duas emendas que haviam contado com seu apoiamento […] Contudo, apesar da indicação em questão, verificou-se que o Senador Rogério Carvalho, também no mesmo período contemplado, havia destinado, através de ofício de sua lavra, em 03/12/20, a emenda de relator n. 81001480 ao Ministério do Desenvolvimento Regional”, diz trecho da notícia-crime.

“Nesse sentido, causa estranheza o fato de que um Senador da República tenha omitido deliberadamente uma destinação de emenda de relator cujo valor é superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), justamente no período exigido (orçamentos de 2020 e 2021)”, complementa Alessandro Vieira.

Confira o documento da notícia-crime na íntegra.

Alessandro Vieira e Rogério Carvalho estão tecnicamente empatados na disputa ao governo de Sergipe. Segundo a última pesquisa Ipec, o tucano possui 9% das intenções de voto, enquanto o petista tem 12%, estando empatados dentro da margem de erro.

Política | Por Ana Luísa Andrade