Workshop vai debater: ‘pessoas perfeitas existem?’. Participe do bate papo!

O mundo moderno possibilita que tudo ocorra de forma muito rápida, pessoas encerram ciclos e começam novos, terminam e começam novos desafios profissionais e até relacionamentos com a mesma velocidade que trocam de roupa… todos estão mais exigentes e com muita pressa mas o objetivo é o mesmo: ser feliz. Desta forma, a pergunta que vale uma reflexão é: ‘Será que pessoas perfeitas existem?’.

Para debater o tema, a Sexcoach Simone Madellon e a gastróloga Desirée Anjos vão realizar um workshop com bate papo promovendo uma interação com o público que vai participar. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 16 de julho, a partir das 19h no Irre Burguer, localizado na Rua José Pires Winne, número 37, no Bairro Suíssa em Aracaju.

Haverá um bate-papo/ palestra com a Sexcoach Simone Madellon e dicas de pratos afrodisíacos com Desirée Anjos que podem apimentar a sua relação com muito amor!

“Vocês acham que existem pessoas perfeitas??!! Mas é claro que não… O que vocês precisam saber é como lidar com os defeitos e qualidades do (a) parceiro (a). Então mergulhe com a gente num mundo de informações maravilhosas que temos para vocês”, convida Desirée Anjos.

A noite vai contar ainda com jantar e bebidas (que estão inclusos no pacote). Será oferecido um jantar afrodisíaco com Menu especial e bebidas afrodisíacas!

