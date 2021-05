Recurso já está disponível para a versão Web e para usuários de IOS

WhatsApp começou a liberar a opção para acelerar áudios nas velocidades 1,5x ou 2x. Por enquanto, o recurso está disponível apenas quem tem a versão mais atualizada do aplicativo na versão Web e para usuários de iPhone, mas chegará para o Android daqui algumas semanas.

Para usar a função, basta tocar no ícone de reprodução do áudio e a opção de acelerar aparecerá sobre a foto do contato.

