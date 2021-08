Vivências das mulheres lésbicas negras é tema de debate no CRP19

“Vivências das mulheres lésbicas negras: entre a solidão e os afetos” é o terceiro tema da série de minicursos do Mês da Visibilidade Lésbica, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia-CRP19, por meio do Grupo de Trabalho de Gênero e Diversidade Sexual, da Comissão de Direito Humanos. O evento, que tem o apoio dos GT´s de Relações Interétnicas e de Saúde Mental do CRP19, acontece nesta terça-feira, 17, às 20h, em ambiente virtual. O link para inscrição já está disponível na bio do @gt_generoesexualidades. São apenas 50 vagas, com direito a certificação.

A proposta do tema considera as vivências das mulheres negras, lésbicas, em situações de racismo, lesbofóbicas, machistas entre outras. “É uma discussão necessária. Importante dar a voz que estas mulheres possuem”, pontua a Conselheira do CRP19, Camila Calaça, uma das coordenadoras do GT.

A palestrante é a advogada Luísa Helena, fundadora do Coletivo AfroAfetivo Flor Dos Palmares, doula, poetisa, pesquisadora negra, colunista da rede Tudo Que Temos, consultora de Tantra, sexualidade e amamentação.

“O minicurso será estruturado a partir da teoria e vivência da convidada, que além de vivenciar tal papel, busca estar por dentro em estudos para melhorar a qualidade de vida destas mulheres”, finaliza Calaça.

Mês da Visibilidade Lésbica

A programação do Mês da Visibilidade Lésbica começou no dia 5 de agosto com o minicurso “A violência e o sofrimento psíquico no contexto familiar das mulheres lésbicas”. No segundo debate, em 11 de agosto, a abordagem foi “Maternidade Lésbica”. O ciclo de minicursos será encerrado no dia 23 com o tema “Representatividade lésbica na psicologia”.

Solidariedade

O Mês da Visibilidade Lésbica do CRP19 promove debates e incentiva a solidariedade. O GT de Gênero e Diversidade Sexual, juntamente com o coletivo Nós (feito por mulheres antiproibicionistas), arrecada alimentos e materiais de higiene que serão destinados a mulheres em estado de vulnerabilidade social.

