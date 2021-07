Gabigol marca três vezes e Flamengo atropela o Bahia no Brasileirão

Com atuação impecável, rubro-negro goleou o tricolor por 5 a 0 no Pituaçu

Na primeira partida de Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, o Mais Querido teve uma atuação sensacional e goleou o Bahia por 5 a 0 na noite deste domingo, no Pituaçu. Gabigol, que fez a sua primeira partida pelo clube neste Brasileirão marcou três vezes e foi o nome do jogo em Salvador. Pedro e Vitinho completaram a gigantesca vitória rubro-negra.

Em dois jogos com Renato Gaúcho, a defesa flamenguista passou ilesa e não sofreu gols. Arrascaeta e Everton Ribeiro também se destacaram na noite deste domingo.

O próximo compromisso do Flamengo na temporada é diante do Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o rubro-negro venceu o time argentino por 1 a 0 e por conta disso, precisa apenas de um empate para avançar na competição internacional. POR REDAÇÃO TUPI