NovasViaturas já patrulham pelas ruas de Tobias Barreto, Poço Verde e Cristinapólis

As viaturas, do tipo utilitário, foram entregues pelo Coronel Marcony Cabral, Comandante da PMSE, durante cerimônia alusiva ao quinto ano de existência do 11° Batalhão, com o intuito de melhorar mais ainda a qualidade dos equipamentos do serviço policial militar.

Essas viaturas, tem por característica melhor resistência as condições dos terrenos percorridos, facilitando os acessos do policiamento e agilizando os atendimentos de ocorrências.

Com isso, o policiamento ostensivo das subáreas do 11° BPM (Tobias Barreto, Poço Verde, Itabaiaininha, Tomar do Geru e Cristinapólis) contarão com veículos utilitários (caminhonetes), promovendo maior facilidade de acesso a estradas vicinais, típicas da zona rural dos municípios do interior sergipano, aumentando a eficácia no patrulhamento dos povoados e nos atendimentos de ocorrências, independente das condições do terreno.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE.