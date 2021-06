Vestibular de Medicina da Unit tem alteração de horário

No dia 20 de junho as unidades do Grupo Tiradentes aplicarão a primeira prova do vestibular de Medicina referente ao semestre 2021.2. O Processo Seletivo é unificado entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco e, devido à publicação de novo decreto governamental em Pernambuco, haverá alteração do horário de abertura dos portões e do início das avaliações.

De acordo com o decreto, apenas é permitido o funcionamento das atividades em escolas e instituições de ensino superior no intervalo entre 09h e 17h nos domingos e feriados. Sendo assim, no dia 20 de junho os portões abrirão às 9h, as provas estão previstas para começar às 10h e para finalizar às 14h.

Na segunda-feira, 21, o cronograma do vestibular segue o cronograma previamente informado, com abertura dos portões às 6h30, horário previsto de início das provas às 08h e o de término às 12h.

Medicina na Unit

O curso de Medicina da Unit conta com corpo docente composto por mestres e doutores, renomados médicos e pesquisadores que vivenciam a prática da profissão diariamente. Os alunos seguem a Aprendizagem Baseada em Problemas (método PBL), utilizado por Harvard.

Com relação à estrutura, o curso oferece ambulatório de especialidades médicas, complexo de laboratórios modernos específicos para a prática estudantil, biblioteca atualizada, além de monitoria e pesquisa, de modo que o aluno participa e coopera com os professores, seja em aulas ou investigações científicas.

Outro aspecto importante do Curso de Medicina é que os universitários fazem atendimentos pelo SUS em hospitais credenciados e em ambulatórios de especialidades médicas na UNIT, com supervisão dos professores da Instituição.

Asscom | Grupo Tiradentes