Vergonha: Mesmo com a barragem cheia, população sofre com a falta de água da Deso em Tobias Barreto

Mesmo com a barregem do Jabeberi cheia, a Deso deixa faltar o essencial para a população. Há dias a população tobiense vem sofrendo com a falta d’água, a maior parte da cidade enfrenta problemas no abastecimento.

A Deso sempre tem uma explicação esfarrapada para justificar a falta, porém a sociedade exige uma solução para o problema rotineiro.

A mesma Deso que cobra tanto do consumidor, que quando atrasam suas faturas tem sua água cortada com a maior agilidade, e pra religar tem que pagar uma taxa alta, a empresa não tem compromisso nenhum em fornecer água de qualidade nem em quantidade.

Vale lembrar que entra governo e sai governo, mas ninguém conseguem resolver o problema da estatal, no governo de Belivaldo, a Deso por várias vezes acionou a policia para combater ligações clandestinas em Tobias Barreto, conduzindo pessoas para a delegacia. Uma empresa que não tem a mínima moral para agir com tanto rigor, pois não cumpre com as suas responsabilidades.