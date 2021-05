Vereadora Linda Brasil é convidada de live da Unit

Por Stefânia Leal e Raquel Passos

Mestre em Educação, defensora dos Direitos Humanos e a primeira mulher trans eleita vereadora de Aracaju, Linda Brasil é a convidada para o evento virtual ‘Diversidade e respeito nas esquinas de Ará’ idealizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS – da Universidade Tiradentes.

Com o tema ‘Diversidade e respeito nas esquinas de Ará’, a live será transmitida pelo canal no canal do YouTube da Unit nesta quarta-feira, 12, a partir das 17h30.

Mediada pela coordenadora do NAPPS, professora Kátia Araújo, reforça a importância de Linda no debate construtivo, que além de autoridade no assunto, ela é uma forte representante das minorias.“Considero Linda Brasil uma autoridade na área dos direitos das minorias. Ela é transgênero e sabe muito bem como as pessoas são tratadas e o sofrimento psíquico que essas pessoas passam”, afirma.

Mais do que debater sobre a realidade das minorias com foco na liberdade de expressão, o evento propõe, ainda, tornar mais acessíveis os serviços do NAPPS da Unit.

“O intuito do evento é fazer com que as pessoas conheçam que elas podem estar sofrendo e que há um espaço dentro da Unit para quem é aluno e estiver passando por isso seja atendido. Não trabalhamos apenas com pessoas com deficiência, mas com pessoas que também passam por sofrimento psíquico por conta de estarem ou as pessoas perceberem como diferentes e como diversas, daí o tema diversidade e respeito nas ruas de Ará”.

A live será gratuita. “Eu convido todos os alunos da Unit, de fora da instituição, todas as pessoas, que venham escutar o debate sobre a importância que tem o respeito à diversidade para de fato estarmos no caminho de uma cultura da paz”, finaliza a professora Kátia Araújo.

NAPPS

Enquanto gestora do NAPPS, a professora Kátia acompanha a rotina do Núcleo e acredita que a falta de respeito proporciona um grande sofrimento para a comunidade LGBTQIA +, afetando no desenvolvimento de cada um que é impactado. “Muitas pessoas conseguem ultrapassar essas dificuldades com a ajuda de profissionais da saúde mental”, aponta.

Assessoria de Imprensa | Unit