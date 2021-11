Velório de Reinaldo Moura acontece na Assembleia Legislativa de Sergipe

O cortejo fúnebre encerra às 7h na sexta-feira (12), seguido de um percurso pelas ruas da capital sergipana em direção ao estádio João Hora de Oliveira, sede do Club Sportivo Sergipe. Após a despedida, familiares realizam uma cerimônia de cremação.

Reinaldo Moura estava hospitalizado em estado grave, após ser diagnosticado com um aneurisma de aorta e submetido a uma cirurgia de emergência. Ele não resistiu às complicações cardiovasculares e morreu nas primeiras horas da manhã de hoje.

Trajetória

Natural do município de Japaratuba, Reinaldo Moura era jornalista e radialista. Ele trabalhou em diversos veículos de comunicação na Bahia e no estado de Sergipe, inclusive no Sistema Atalaia de Comunicação.

Também foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa por dois mandatos, antes de ser indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, órgão que também presidiu e onde se aposentou de forma compulsória. Atuou ainda no meio esportivo, através da presidência e do conselho do time sergipano.

Moura era casado com Kelmenn Cristhye Alvim de Almeira. Com a primeira esposa teve dois filhos, Patrícia Moura e o ex-deputado federal André Moura. De luto, André se manifestou em suas redes sociais: “Pai, vou guardar seus beijos comigo pra sempre. Obrigado por tudo.”, escreveu.

Por Redação do Portal A8SE