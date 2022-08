Vélez tem duas baixas para enfrentar o Flamengo na ida das semifinais da Libertadores

O Vélez, oponente do Flamengo na noite desta quarta-feira (31), às 21h30, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, chega para o confronto em má fase no Campeonato Argentino e com desfalque importante para o duelo, que vai acontecer no Estádio José Amalfitani. Comandado pelo técnico Alexander Medina, o ‘Cacique’, demitido do Internacional no início deste ano, o time de Buenos Aires empatou em 1 a 1 o clássico com o Independiente, no último domingo, e caiu para a penúltima colocação da tabela de classificação, com apenas 12 pontos somados de 48 disputados – somente um vitória em 16 rodadas.

Outro fator que também pode atrapalhar os donos da casa é o número de baixas para entrar em campo contra o Rubro-Negro caricoa. Um dos principais jogadores da equipe na temporada, o meia Perrone sofreu um pancada na costela esquerda durante partida da Superliga, teve diagnosticado um problema de pneumotórax (quando existe ar fora do pulmão) e precisará ficar afastado por cerca de um mês, estando entregue ao departamento médico do clube. Além dele, o experiente zagueiro Diego Godín, ex-Atlético-MG, também não fica à disposição por ainda estar fora das condições ideais de atuar. Para a vaga de Perrone, Cáseres deve o ser substituto natural. Dessa forma, o provável Vélez para pegar o Flamengo tem Lucas Hoyos no gol; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Nicolás Garayalde e Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou e Lucas Janson; e Lucas Pratto no comando do ataque. Por