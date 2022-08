Veja as dezenas da Mega-Sena de R$ 27 milhões sorteadas neste sábado

O concurso 2.510, realizado na noite deste sábado (13), teve as seguintes dezenas: 08 – 13 – 25 – 32 – 44 – 57

A Mega-Sena foi sorteada neste sábado (13) com prêmio de R$ 27 milhões. O concurso 2.510 teve as seguintes dezenas: 08 – 13 – 25 – 32 – 44 – 57.

Caso leve sozinho o prêmio principal da loteria, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 200 mil de rendimento no primeiro mês.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.