Vasco empata com Boavista e dá adeus à disputa do título do Carioca

O Vasco não tem mais chances de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Neste domingo (18), o Gigante da Colina ficou no 2 a 2 com o Boavista no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, na cidade de Saquarema (RJ), pela décima rodada da primeira fase. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Com 14 pontos, o Cruzmaltino não alcança mais a Portuguesa, quarta colocada com 18 pontos e último time na zona de classificação. A Lusa, aliás, garantiu vaga na semifinal com o tropeço vascaíno. O Boavista, com 11 pontos, ocupa o décimo lugar e ainda tenta um lugar na Taça Rio, que reunirá as equipes situadas do quinto ao oitavo lugares da primeira fase.

Precisando vencer, o Vasco se afobou e cometeu erros que ajudaram o Boavista a ir para o intervalo em vantagem. Aos nove minutos, o zagueiro Leandro Castan derrubou o lateral Jean na entrada da área. Pênalti que o atacante Marquinhos converteu. O Cruzmaltino intensificou a pressão e teve um gol anulado aos 19 minutos, quando o atacante Germán Cano escapou da marcação mas, na hora de chutar, foi antecipado pelo atacante Gabriel Pec, que balançou as redes em posição de impedimento.

Aos 21, os anfitriões assustaram com Marquinhos, que acertou o travessão. Seis minutos depois, o atacante não desperdiçou, aproveitando o rebote na área para escapar de Cano e ampliar. No fim do primeiro tempo, o Vasco descontou. O lateral Léo Matos avançou pela direita, chutou cruzado e Cano, na pequena área, desviou entre as pernas do goleiro Klever.

Embalado pelo gol, o Cruzmaltino voltou melhor para a segunda etapa. Aos quatro minutos, o atacante Léo Jabá, que substituiu o meia Matías Galarza no intervalo, cruzou de primeira e rasteiro, pela esquerda, e Gabriel Pec deixou tudo igual de carrinho. A virada quase saiu aos 23, após bola alçada na área por Léo Jabá, que Cano cabeceou rente à meta. Aos 37, o argentino tirou Klever do lance e bateu para o gol vazio, mas o zagueiro Gustavo salvou em cima da linha. O Vasco insistiu atrás da virada, sem êxito.

Os dois times voltam a campo pelo Carioca no domingo que vem (25). O Vasco visita o Resende, em local ainda indefinido, enquanto o Boavista enfrenta a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Os horários ainda serão confirmados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).