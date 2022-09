Valmir de Francisquinho tem 54,96% em nova pesquisa e abre vantagem de 37 pontos sobre o segundo

Foi divulgada nesta segunda-feira, 26, uma nova pesquisa de intenções de votos, realizada pelo Vox Pesquisas, para o Governo do Estado de Sergipe.

Na disputa, Valmir de Francisquinho lidera e pelos número vencerá a eleição em primeiro turno.

Confira o resultado da pesquisa considerando os votos válidos:

Valmir de Francisquinho (PL) – 54,96%

Fábio (PSD) – 17,80%

Rogério Carvalho (PT) – 17,39%

Delegado Alessandro (PSDB) – 6,32%

Niully Campos (PSOL) – 1,74%

Dr Claudio Medico Geriatra (DC) – 0,70%

Prof Aroldo Felix (UP) – 0,64%

Elinos Sabino (PSTU) – 0,46%

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 24 de setembro, com 2.052 sergipanos, em todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais e para menos e o grau de confiança, 95%.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa foi registrada sob o seguinte número: SE-05395/2022.