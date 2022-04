Valmir de Francisquinho lidera para o governo, com Rogério e Alessandro empatados tecnicamente, diz IFP

O Instituto França de Pesquisa (IFP) realizou mais uma pesquisa eleitoral para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Realizada no período de 4 a 7 de abril, o instituto entrevistou 1.3012 eleitores sergipano. A pesquisa que o Hora News teve acesso tem confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,7%.

Os números revelam uma surpresa: o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), aparece em primeiro lugar para governador de Sergipe, seguido pelos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessando Vieira (PSDB), e pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato apoiado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Mesmo não disputando mais o governo do estado, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) é citado na pesquisa por 1,30% do eleitorado.

Já para o Senado da República, a delegada Danielle Garcia (Podemos) lidera, seguida pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB) e pelo ex-senador Eduardo Amorim (sem partido), os dois últimos empatados tecnicamente.

O IFP também ouviu a opinião dos eleitores sobre os representantes para a Assembleia Legislativa de Sergipe e a Câmara dos Deputados. O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) é o mais citado para a Câmara Federal, enquanto Maria Mendonça e Luciano Bispo são os preferidos do eleitorado para a Assembleia Legislativa.

Confira os números da pesquisa.

Governador (Espontânea)

Valmir de Francisquinho – 13,46%

Rogério Carvalho – 7,70%

Delegado Alessandro – 6,41%

Fábio Mitidieri – 6,33%

Edvaldo Nogueira – 1,30%

João Fontes – 1,05%

Belivaldo Chagas – 0,97%

Dr Antônio Cláudio – 0,73%

Eduardo Amorim – 0,08%

Jackson Barreto – 0,08%

Nenhum/Branco/Nulo – 8,03%

Não sabe/Indeciso – 53,85%

Governador (Induzida)

Valmir de Francisquinho – 25,89%

Rogério Carvalho – 15,66%

Delegado Alessandro – 13,51%

Fábio Mitidieri – 11,25%

João Fontes – 2,44%

Dr Antônio Cláudio – 0,71%

NH/Branco/Nulo – 17,39%

Não sabe/Indeciso – 13,16%

Governador (Induzido) sem Valmir de Francisquinho na disputa

Rogério Carvalho – 17,53%

Delegado Alessandro – 16,23%

Fábio Mitidieri – 13,24%

João Fontes – 3,49%

Dr Antônio Cláudio – 1,03%

Nenhum/Branco/Nulo – 25,46%

Não sabe/Indeciso – 23,03%

Senador (Espontânea)

Danielle Garcia – 12,59%

Jackson Barreto – 10,41%

Eduardo – 8,80%

Laércio Oliveira – 2,91%

Henry Clay – 0,89%

Coronel Rocha – 0,81%

Adelson Alves – 0,24%

Pastor Virgínio – 0,16%

Rogério Carvalho – 0,08%

NH/BR/Nulo – 10,49%

Não sabe/Indeciso – 52,62%

Senador (Induzida)

Danielle Garcia – 25,58%

Eduardo Amorim – 16,37%

Jackson Barreto – 15,81%

Laércio Oliveira – 5,90%

Henry Clay Andrade – 1,59%

Coronel Rocha – 1,35%

Adelson Alves – 0,64%

NH/Branco/Nulo – 18,96%

Não sabe/Indeciso – 13,79%

Deputado Federal (Espontânea)

Valadares Filho – 5,71%

Emília Correia – 3,49%

Eliane Aquino – 3,10%

Tallyson de Valmir – 3,02%

Pastor Heleno – 2,38%

Capitão Samuel – 1,35%

Gustinho Ribeiro – 1,19%

Delegado André David – 1,11%

Fábio Reis – 1,11%

Rodrigo Valadares – 0,95%

Fábio Henrique – 0,95%

João Daniel – 0,87%

Bosco Costa – 0,71%

Katarina Feitoza – 0,63%

Valmir Monteiro – 0,56%

Pastor Jony – 0,48%

Leo Rocha – 0,40%

André Moura – 0,40%

Zezinho Guimarães – 0,32%

Francisco Gualberto – 0,32%

Thiago de Joaldo – 0,32%

Yandra Moura – 0,32%

Pastor Alex Melo – 0,24%

Pastor Antônio dos Santos – 0,24%

Luiz Alberto – 0,16%

Washington – 0,16%

Antônio Neri – 0,16%

Luciano – 0,16%

Dr Adir Machado – 0,16%

Carla de Zé das Canas – 0,08%

Cristian – 0,08%

Gedalva Umbaubá – 0,08%

Gabriela Passos – 0,08%

Dr Thiago – 0,08%

Pastor Alexandre – 0,08%

Nenhum/Branco/Nulo – 8,07%

Não sabe/Indeciso – 60,48%

Deputado Estadual (Espontânea)

Maria Mendonça – 1,19%

Luciano Bispo – 1,19%

Dr Júnior Chagas – 0,88%

Chico do Correio – 0,72%

George Passos – 0,56%

Marival Santana – 0,56%

Robson Viana – 0,56%

Dr Lidiane Lucena – 0,48%

Cristiano Cavalcante – 0,48%

Adailton Martins – 0,48%

Léo Rocha – 0,40%

Garibalde – 0,32%

Dr Samuel Carvalho – 0,32%

Imbrain Monteiro – 0,32%

Pastor Eduardo Lima – 0,32%

Gracinha – 0,32%

Jefersson Andrade – 0,24%

Gilmar Carvalho – 0,24%

Zezinho Sobral – 0,24%

Zé Arinaldo – 0,24%

Kitty Lima – 0,24%

Marcelo Sobral – 0,24%

Auria Ribeiro – 0,24%

Antônio Teles – 0,24%

Paulo Júnior – 0,24%

Iran Barbosa – 0,16%

Neto Batalha – 0,16%

Talysson de Valmir – 0,16%

Pastor Alex – 0,16%

Carminha – 0,16%

Pato Maravilha – 0,16%

Ricardo Marques – 0,16%

Evandro Maestro – 0,16%

Valadares Filho – 0,16%

Goreti Reis – 0,16%

Cabos Amintas – 0,16%

Mendonça Prado – 0,16%

Danielzinho – 0,16%

Paquito – 0,08%

Luiz Mitidieri – 0,08%

Pituxo – 0,08%

Luís Fonseca – 0,08%

Ítalo – 0,08%

Alan – 0,08%

Ivan Leite – 0,08%

Maisa Mitidieri – 0,08%

Matheus Correia – 0,08%

JP – 0,08%

Kaka Santos – 0,08%

Sargento Bairon – 0,08%

Aécio Costa – 0,08%

Leandro – 0,08%

Amorim – 0,08%

Luciano Pimentel – 0,08%

Pastor Hélio – 0,08%

Nenhum/Branco/Nulo – 8,91%

Não sabe/Indeciso – 76,39%

A pesquisa do Instituto França de Pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), com o número 03772/2022.

