Vai viajar nessas férias? Saiba por que é importante fazer a revisão no carro.

No momento de férias, nada melhor do que viajar para conhecer lugares novos. Aproveitar pontos turísticos regionais estão muito em alta, e pegar a estrada é uma alternativa para descobrir novos roteiros próximos de onde vivem.

E tão importante quanto escolher o destino é fazer a revisão do carro antes de viajar. Por isso, a dica do Centro Automotivo da Ferreira Costa é que, seja viajando ou fazendo pequenos percursos, os veículos precisam de manutenções periódicas para permanecer em boas condições.

O ideal é que o condutor sempre verifique a bateria, confirme se os freios estão funcionando bem, troquem o óleo do carro, vejam o nível da água, olhem se os pneus estão em bom uso e calibrados, assim como limpadores e faróis. Além de estar sempre atento com o balanceamento e alinhamento do veículo.

Em épocas de grande movimentação, como as férias, as rodovias registram tráfego maior de veículos e, também um número elevado de acidentes, muitos deles causados por falta de medidas básicas de segurança e prevenção.

Fazer a revisão não só garante a segurança, como também preserva as condições dos carros. Se todas as peças estiverem em perfeito estado, o veículo trabalhará de forma eficiente, economizando combustível e sabendo responder a situações de emergências, como freadas bruscas e ultrapassagens (somente as permitidas, claro).

No Centro Automotivo Ferreira Costa você pode realizar esses serviços de checagens, manutenções ou trocas de pneus do seu carro, e ao mesmo tempo, unir a praticidade fazendo as compras para o seu lar. Tudo num só lugar, otimizando ainda mais o seu dia. E o melhor, um lugar próprio e de confiança, com a marca da qualidade do Grupo Ferreira Costa.

Qual o horário de funcionamento do Centro Automotivo?

Aracaju: Segunda a sábado (08h às 18h)

Domingo (09h às 17h30)

Sobre a Ferreira Costa:

Com 137 anos de história, a Ferreira Costa, o maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Paraíba. Brevemente estaremos no estado do Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas seis lojas, a Ferreira Costa também possui seu e-commerce www.ferreiracosta.com, com entrega para todo Brasil.