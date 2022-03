USO DE MÁSCARA DEIXA DE SER OBRIGATÓRIO EM SERGIPE

O uso de máscaras foi suspenso em locais abertos e fechados em Sergipe. A decisão foi confirmada pelo governo, na tarde desta quinta-feira (24), após análise junto ao Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, que avalia o cenário epidemiológico no estado.

Segundo o governo, para realizar a flexibilização da liberação para locais abertos foi levado em consideração o avanço da vacinação e a mudança no cenário da pandemia que está mais favorável no estado e no país. Na última segunda-feira, os deputados estaduais votaram a favor do Projeto de Lei do governo que revogava o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19.

Direto da redação